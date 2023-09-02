Береговая охрана Греции спасла более 60 нелегальных мигрантов с парусника в Эгейском море

Полиция арестовала двух человек, которые, предположительно, являются перевозчиками

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла 61 нелегального мигранта, находившегося на паруснике у острова Серифос в Эгейском море. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

По его данным, администрация порта острова получила сигнал о том, что у парусника с мигрантами возникли технические проблемы в 9 морских милях к югу от Серифоса. На место происшествия прибыли катера береговой охраны, находившийся неподалеку танкер, также в этот район вылетел патрульный самолет. Все нелегальные мигранты были благополучно пересажены с парусника на катер береговой охраны и доставлены в порт Лаврио, откуда их должны перевести в центр приема нелегалов и беженцев в городке Малакаса. Полиция арестовала двух человек, которые, предположительно, являются перевозчиками нелегальных мигрантов.

Агентство также сообщило об обнаружении и задержании 37 нелегальных мигрантов, которые находились на борту парусника и самостоятельно высадились близ городка Сития на острове Крит. У берега был обнаружен стоявший на якоре парусник без пассажиров. После этого патрульные машины полиции задержали в муниципалитете Сития 37 нелегалов. Они будут отправлены в местный центр приема нелегальных мигрантов и беженцев. Парусник отбуксирован в рыбацкий порт Куремену.

Береговая охрана Греции 14 августа спасла 20 мигрантов, которые находились на паруснике у острова Родос в Эгейском море, тогда были арестованы два перевозчика-иностранца. Администрация центрального порта Родоса конфисковала этот парусник. 19 августа береговая охрана спасла 90 мигрантов, которые находились на подавшем сигнал бедствия паруснике у острова Аморгос. 1 сентября были спасены 76 мигрантов, которые находились на имевшем механическую поломку паруснике у острова Закинф в Ионическом море.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 января по 13 августа нынешнего года по морю в Грецию прибыли 10 790 беженцев и мигрантов. Их поток увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.