2 сентября, 10:31,
обновлено 2 сентября, 10:40
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, повреждения получили два дома и ЛЭП

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть поселка без света", - написал он.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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