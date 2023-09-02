ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, повреждения получили два дома и ЛЭП

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть поселка без света", - написал он.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность.