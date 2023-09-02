Белгородскую область со стороны ВСУ обстреляли около 160 раз за двое суток

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 2 сентября. Вооруженные силы Украины за двое суток около 160 раз обстреляли Белгородскую область, пострадавших нет, повреждения получили одно частное домовладение и линия электропередачи, работу которой уже восстановили. В регионе, в том числе, зафиксировали сброс снарядов с беспилотных летательных аппаратов и падение беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 31 августа и 1 сентября. В Белгородском районе по селу Петровка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - три. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено четыре осколочных боеприпаса. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных выстрелов", - написал он.

По данным Гладкова, над селом Таврово в Белгородском районе сбили один БПЛА самолетного типа, в Грайворонском городском округе удалось сбить три БПЛА, один беспилотник совершил самоподрыв, а другой сбросил три осколочных боеприпаса. В Красногвардейском районе в селе Красное один БПЛА упал в огород, также совершил падение беспилотник противника в Новооскольском городском округе в районе села Киселевка.

"В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено 10 прилетов. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено четыре минометных снаряда, по хутору Киселев - два артиллерийских снаряда. В Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак выпущено шесть минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Глава региона сообщил, что в Краснояружском районе по окраине села Репяховка со стороны Украины выпустили 10 артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье - 4 минометных снаряда, на окраине села Поповка зафиксировали 8 прилетов, никто не пострадал, но осколками повреждены окна и забор в одном частном домовладении.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков - 9 минометных снарядов, по хутору Балки - 11, по селам Муром и Середа - 5 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП [многосторонний автомобильный пункт пропуска] "Шебекино" - 12. Также из артиллерии обстреляли поселок Ленинский - зафиксировано четыре прилета. Пострадавших нет, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, сейчас электроснабжение восстановлено", - написал Гладков.