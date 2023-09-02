В Греции тушат 81 очаг природных пожаров

Наиболее крупные из них фиксируют в области Эврос и на острове Хиос

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные Греции тушат 81 очаг природных пожаров, наиболее крупные из них фиксируют в области Эврос на северо-востоке страны и на острове Хиос в Эгейском море. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

По его данным, в пятницу возникли 44 новых очага лесных пожаров, и в настоящее время пожарная служба занимается подавлением в общей сложности 81 очага по всей стране.

Наиболее крупный лесной пожар, продолжающийся уже 15-й день, действует в области Эврос близ сухопутной границы Греции с Турцией. Там с огнем борются 582 пожарных на 122 транспортных средствах, а также 16 пеших отрядов пожарных при поддержке 8 самолетов и 2 вертолетов, сбрасывающих воду с воздуха. Основные усилия сосредоточены над локализацией очагов огня в районах Суфли, Корнофолиа, Дадиа, Котрониа, Сидиро и Яннули. По словам представителей пожарной службы, ситуация сейчас выглядит относительно более благоприятной, чем в предыдущие дни, что, однако, не дает возможность пожарным и силам гражданской защиты успокаиваться, поскольку ожидается усиление ветра.

Пожар, произошедший в пятницу вечером в районе Дельфини на остров Хиос, немного пошел на убыль. Его тушат 50 пожарных на 19 машинах и 2 пеших отряда.

Помощь Греции в борьбе с пожарами оказывает Европейский механизм гражданской защиты с участием пожарных из Франции, Германии, Испании, Кипра, Румынии, Чехии, Болгарии, Словакии, а также в рамках двусторонних соглашений - из Албании и Сербии. Кроме того, задействовано большое количество добровольных пожарных, греческих военных и полицейских, муниципальные власти помогают землеройной техникой и цистернами с водой.