В Белгородской области у села Головчино сбили БПЛА

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получил жилой дом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, он уничтожен над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"2 сентября около 12:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Утром два украинских БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила беспилотник в районе села Головчино Белгородской области.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном частном домовладении в селе Головчино", - написал он в своем Telegram-канале.

До этого Гладков сообщал, что с утра 2 сентября под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа, дважды противник дважды атаковал его взрывными устройствами с БПЛА. В итоге выбито стекло и посечен фасад частного домовладения, поврежден один легковой автомобиль, есть нарушения на одном инфраструктурном объекте связи, которое ликвидируют.