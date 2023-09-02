Авиация МЧС доставила в отрезанные населенные пункты Приморья гуманитарную помощь

В ее состав вошли вода, продукты, медикаменты, пенсия и документы для участковых избирательных комиссий

ТАСС, 2 сентября. Авиация МЧС России доставила в отрезанные в результате подтопления из-за сильных дождей населенные пункты Приморья 1,5 тонны гуманитарной помощи, в том числе воду и медикаменты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил воду, продукты, медикаменты, пенсию и документы для участковых избирательных комиссий в отрезанные от дорожного сообщения населенные пункты Ольгинского округа: Моряк-Рыболов, Милоградово, Щербаковка и Фурманово. Оттуда же было вывезено и доставлено в город Владивосток 17 человек, в том числе 4 детей", - сказали в пресс-службе.

Авиация МЧС России не в первый раз доставляет гуманитарную помощь населению. Нарастающим итогом всего перевезено более 7,5 тонн продовольствия и медикаментов.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.