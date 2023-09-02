В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются ливни, град и усиление ветр

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на воскресенье из-за прогнозируемого усиления ветра до 25 м/c, гроз, ливней и града, следует из опубликованных организацией материалов.

"В ближайший час и в первой половине ночи 3 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра главного управления МЧС России по региону, в этих условиях возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.