В четырех регионах Северного Кавказа объявили штормовое предупреждение

В горах возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок и селевые потоки

ТАСС, 2 сентября. Сильные дожди с грозой и усиление ветра прогнозируют в четырех регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. В горах возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок и селевые потоки, соответствующая информация размещена в телеграм-каналах региональных управлений МЧС России.

"По Кабардино-Балкарии местами ожидаются: сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Существует вероятность возникновения происшествий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сильные дожди в сочетании с грозой и градом ожидаются до конца суток в Ставропольском крае, а также до 4 сентября в Северной Осетии и в отдельных горных и предгорных районах Дагестана. В горах республик возможен подъем уровня воды в реках и сход селей.