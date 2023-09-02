Полиция Израиля сообщила о задержании 10 участников столкновений эритрейцев в Тель-Авиве

Задержанные атаковали сотрудников полиции и кидали в них камни, сообщили в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали 10 нарушителей в ходе беспорядков с участием эритрейских беженцев в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба полиции еврейского государства.

"Нарушение общественного порядка в Тель-Авиве: полиция Израиля продолжает в настоящее время действовать против нарушителей порядка. На данный момент задержано 10 нарушителей, которые атаковали сотрудников полиции и кидали камни в полицейских", - говорится в сообщении.

Ранее в южных районах Тель-Авива вспыхнули беспорядки с участием эритрейцев. Столкновения начались с акции протеста противников эритрейского правительства возле посольства этого государства, где проходило праздничное мероприятие, организованное дипмиссией. По данным газеты The Times of Israel, ранения получили по меньшей мере 114 человек. По информации пресс-службы израильской полиции, среди пострадавших 27 стражей порядка.

В некоторых случаях полицейские вынуждены были применять для разгона толпы табельное оружие. По информации The Times of Israel, 11 человек получили огнестрельные ранения.