2 сентября, 13:10
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский БПЛА

По данным Минобороны, атаку совершили с помощью беспилотника самолетного типа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Украина предприняла очередную попытку атаковать территорию России с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа, его уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"2 сентября около 15:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Утром два украинских БПЛА перехватили над территорией Белгородской области, а также около 12:45 уничтожили еще один беспилотник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила беспилотник в районе села Головчино, пострадавших нет, были повреждены окна в одном частном доме. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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