В одном из сел Приамурья порывом ветра сорвало кровлю школы

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 2 сентября. Кровлю сельской школы сорвало порывом ветра в Мазановском районе Приамурья, проводится обследование здания. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Мазановского района проводит проверку по факту срыва кровли со здания школы в Новокиевском Увале. Установлено, что 2 сентября в вечернее время порывом ураганного ветра сорвало кровлю со здания школы. Сотрудники экстренных служб проводят обследование здания образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства и требования технического регламента о безопасности зданий. Вопрос восстановления кровли находится на контроле прокуратуры района.

Село Новокиевский Увал является административным центром Мазановского района. В населенном пункте проживают порядка 3,7 тыс. человек.