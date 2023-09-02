В Донецке сообщили об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ до восьми

Еще двое мужчин получили ранения, заявил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека ранены в Александровке на западе Донецка в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Таким образом число пострадавших при обстрелах в субботу выросло до восьми.

"Во время обстрелов пгт Александровка по ул. Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения" - написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка шесть мирных жителей получили травмы, все они находились в Петровском районе на западе города.