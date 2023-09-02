2 сентября, 13:57
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ до восьми

Еще двое мужчин получили ранения, заявил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека ранены в Александровке на западе Донецка в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Таким образом число пострадавших при обстрелах в субботу выросло до восьми.

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"Во время обстрелов пгт Александровка по ул. Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения" - написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка шесть мирных жителей получили травмы, все они находились в Петровском районе на западе города. 

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