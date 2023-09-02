В Петербурге загорелась мансарда жилого дома

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 400 кв. м произошел в мансарде жилого четырехэтажного дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному, второму, номеру сложности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В четырехэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 кв. метров. В 16:28 мск ранг пожара повышен до № 2", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о возгорании по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В. О., дом 45, поступила в 15:16 мск. К ликвидации происшествия привлечено от МЧС 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

Примерно в полукилометре от места происшествия расположена станция метро "Василеостровская". В этой части острова находятся, в основном, исторические дома, которые построены вплотную друг к другу. Согласно открытым данным, в здании также расположены администрация внутригородского муниципального образования Васильевский и стоматология.