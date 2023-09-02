В ДТП в Новосибирской области погибли два человека

Инцидент произошел в Карасукском районе

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате столкновения с грузовиком в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по региону Андрея Кузнецова.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ 1986 года рождения На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следствия, МЧС", - говорится в сообщении.

Автомобиль ВАЗ-2112 двигался со стороны Казахстана в сторону города Карасука, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным грузовым автомобилем DAF.