2 сентября, 15:36

В ДТП в Новосибирской области погибли два человека

Инцидент произошел в Карасукском районе

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате столкновения с грузовиком в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по региону Андрея Кузнецова.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ 1986 года рождения На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следствия, МЧС", - говорится в сообщении.

Автомобиль ВАЗ-2112 двигался со стороны Казахстана в сторону города Карасука, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным грузовым автомобилем DAF. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация