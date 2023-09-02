В Свердловской области осужденный сбежал из колонии-поселения

Мужчина отбывал пятилетний тюремный срок

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина, осужденный на пять лет по делу о ДТП, сбежал из колонии-поселения № 45 в Свердловской области. Об этом сообщается на странице колонии в соцсети "ВКонтакте".

"30 августа из ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области совершил побег осужденный Григорьев И. А. 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина был осужден по п. "б", ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия).