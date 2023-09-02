В Киргизии по подозрению в госизмене арестовали лидера парламентской оппозиции Мадумарова

Он пробудет под стражей до 24 октября

БИШКЕК, 2 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахан Мадумаров арестован по подозрению в государственной измене до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Киргизии.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 2 сентября 2023 года ходатайство следователя МВД удовлетворено, в отношении Мадумарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 24 октября 2023 года, с содержанием в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

По словам адвоката политика Гуляны Убалиевой, Мадумарову предъявлено обвинение по статье о государственной измене. С материалами дела адвокату ознакомиться пока не удалось.

В состав киргизского парламента входят представители шести политических партий, "Бутун Кыргызстан" является оппозиционной фракцией.

Мадумаров ранее был спикером киргизского парламента, а также работал секретарем Совета безопасности республики. МВД пока не комментирует факт задержания народного избранника.