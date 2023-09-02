WP: заброшенные поля привели к серьезным пожарам на Гавайях

Как подчеркивает издание, пожар начался к северу от Лахайны, а "высокая плотность дикорастущих растений стала ключевым элементом в возникновении быстро распространявшегося и неконтролируемого огня"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар, в результате которого сгорел туристический городок Лахайна в штате Гавайи, начался из-за распространения огня по заброшенным полям сахарного тростника, которые окружали его. К такому выводу пришла The Washington Post по итогам проведенного расследования.

Издание считает, что "заброшенные поля, оставшиеся от плантаций сахарного тростника, стали причиной того, что пожар в Лахайне разрастался со смертоносной скоростью". За тростником никто не ухаживал несмотря на то, что власти и местные жители знали, что в случае возможного возгорания огонь очень быстро распространится. Изучив спутниковые снимки, карты и видеозаписи очевидцев, газета пришла к выводу, что в августе одно из таких полей вспыхнуло из-за упавшей опоры линии электропередач. "Огонь перекинулся на холмы, что привело к одному из самых смертоносных лесных пожаров в истории США", - отмечается в материале.

Как подчеркивает газета, пожар начался к северу от города, а "высокая плотность дикорастущих растений стала ключевым элементом в возникновении быстро распространявшегося и неконтролируемого огня". Кроме того, "расследование показало, что, несмотря на многочисленные предупреждения о риске возникновения пожаров, недостаточное соблюдение правил и нехватка государственных ресурсов препятствовали принятию действенных мер" по ликвидации заброшенных полей. При этом газета подчеркивает, что разросшийся тростник не был единственным фактором возникновения пожара, причиной также стали "слабая подготовка к чрезвычайным ситуациям, проблемы с электросетью и водоснабжением". "Город, по сути, был окружен бочкой с порохом, готовой взорваться от искры", - отметил один из опрошенных газетой экспертов Дэвид Боуман. Издание считает, что "данная ситуация может повториться и на всех Гавайских островах".

9 августа на острове Мауи начался лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались около 4,5 тыс. человек, 115 человек погибли, более 1 тыс. числятся пропавшими без вести. По сведениям газеты The Wall Street Journal, несколько человек в начале августа видели, как неисправное электрооборудование становилось причиной возгораний. В частности, местная жительница 8 августа увидела, как взорвался один из трансформаторов.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми разрушительными в США за последнее столетие. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в его истории оценивается в $6 млрд.