На Ставрополье вновь загорелась трава на горе Бештау

Пожар тушат девять человек

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели тушат возгорание сухой растительности на горе Бештау Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Гора Бештау, происходит тление сухой растительности (500 м по фронту)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают девять человек, три единицы техники.

30 августа на горе Бештау загорелась сухая растительность на площади 1 000 кв. м.

На Ставрополье из-за жаркой и сухой погоды участились случаи ландшафтных пожаров. По данным ставропольского Центра по гидрометеорологии, в большинстве округов края установилась чрезвычайная пожароопасность. На некоторых территориях зафиксирована почвенная либо атмосферная засуха.

Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Она является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1 400 м.