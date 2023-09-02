В Петербурге ликвидировали пожар в мансарде жилого четырехэтажного дома

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Возгорание площадью 400 кв. м в мансарде жилого четырехэтажного дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В четырехэтажном жилом доме происходило горение мансарды на площади 400 кв. м. <…> В 19:39 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о возгорании по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В. О., дом 45, поступила в 15:16 мск. В 16:28 ранг пожара был повышен до № 2. В 17:27 возгорание локализовали, ранг понизили и работали по № 1-бис. В 17:49 уровень сложности снова уменьшили, пожарно-спасательные подразделения работали уже по первому номеру. К ликвидации происшествия было привлечено от МЧС 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают норм.

Прокуратура Василеостровского района поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту пожара, сообщили в пресс-службе ведомства. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Станция метро "Василеостровская" расположена примерно в полукилометре от места происшествия. В этой части острова находятся, в основном, исторические дома, которые построены вплотную друг к другу.