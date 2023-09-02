2 сентября, 17:46

На МКАД произошла разгерметизация емкости с пропаном на АЗС

Территория вокруг места происшествия оцеплена, принимаются меры по ликвидации ЧП

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Людей эвакуировали на 44-м км МКАД в Москве из-за разгерметизации емкости с легковоспламеняющимся веществом на АЗС. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На 44-м км МКАД произошла разгерметизация емкости с легковоспламеняющимся веществом. В целях безопасности проведена полная эвакуация", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь идти об утечке пропана.

По его словам, территория вокруг места происшествия оцеплена, принимаются меры по ликвидации разгерметизации. 

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