В Петербурге потушили пожар в промзоне

Сведений о пострадавших не поступало

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар в производственном здании площадью 1,4 тыс. кв. м в промышленной зоне в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухэтажном производственном здании размером 20х70 метров, высотой 12 метров происходило горение по всей площади. <…> В 20:30 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания от РСЧС привлечены 21 единица техники и 81 человек личного состава, в том числе 16 единиц техники и 68 человек личного состава от МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 4 поступило в 07:47. В 08:16 пожару был присвоен повышенный №2, в 09:18 пожар локализовали.

Как сообщила прес-служба прокуратуры Петербурга, пожар произошел на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия". Прокуратура района координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных служб, контролирует ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту возгорания.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают норм.