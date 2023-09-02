Суд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога

Залог может составить около $13,8 млн

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн). Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

"Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней", - зачитал судья принятое решение. Видеозапись оглашения вердикта опубликовало украинское издание "Страна".

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Украинские СМИ и ряд политиков связывают очередной виток преследований бизнесмена с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого местные СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не было.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Однако в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн. Причиной стало принятое в начале ноября решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании "Укрнафта" и принадлежавшей ему с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом. В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.