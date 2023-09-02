В Ираке один человек погиб при разгоне демонстрации в Киркуке

По данным Rudaw, еще восемь получили ранения

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Один демонстрант погиб, еще восемь получили ранения в результате разгона акции протеста в городе Киркук на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на представителя полиции.

"Один человек погиб, восемь ранены в ходе демонстрации, которая прошла в Киркуке", - приводит канал заявление представителя сил безопасности. По его словам, все пострадавшие - гражданские лица.

Представители курдской общины вышли на акцию протеста в субботу вечером, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. По информации канала, курдские демонстранты направились маршем к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы предотвратить столкновения между двумя сторонами и открыли огонь боевыми пулями по демонстрантам.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который также является главнокомандующим ВС, после произошедшего распорядился ввести в провинции Киркук комендантский час и задержать участников беспорядков.

Дорога между Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, и городом Киркук была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации, о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свои офисы в провинции Киркук в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.

Киркук - исторически спорная провинция между Ираком и Иракским Курдистаном с одноименным административным центром, где проживают курды и арабы. Ситуация вокруг этой провинции, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости в 2017 году, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.