Шольц получил травму при падении во время пробежки

По информации Frankfurter Rundschau, поездку Канцлера Германии в Гессен 3 сентября пришлось отменить

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав во время занятий спортом. Намеченная на воскресенье, 3 сентября, поездка в город Херинген (федеральная земля Гессен) отменена, пишет газета Frankfurter Rundschau.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представитель кабмина новостному порталу t-online. Однако это, по ее словам, не повлияет на график канцлера на предстоящую неделю.

В воскресенье Шольц планировал визит в Херинген, чтобы присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности своего коллеги по партии, председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена Бундестага (парламента ФРГ). Глава правительства ФРГ также должен был ответить на вопросы Рота и его гостей.

"В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить, в том числе его визит в Херинген", - прокомментировал случившееся Рот. Как пишет газета Bild, Шольц чувствует себя хорошо.