2 сентября, 18:37
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о гибели двух человек при обстреле предприятия

Еще пять получили ранения, заявил представитель оперативных служб региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще пять получили ранения из-за ракетного удара со стороны украинской армии по территории одного из предприятий в селе Конские Раздоры Запорожской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"Киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись на территорию коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка. В результате два человека погибли, еще пять ранены", - сказал представитель оперативных служб. 

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