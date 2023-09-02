В Запорожской области сообщили о гибели двух человек при обстреле предприятия

Еще пять получили ранения, заявил представитель оперативных служб региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще пять получили ранения из-за ракетного удара со стороны украинской армии по территории одного из предприятий в селе Конские Раздоры Запорожской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"Киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись на территорию коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка. В результате два человека погибли, еще пять ранены", - сказал представитель оперативных служб.