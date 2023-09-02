В Донецке сообщили об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ до девяти

Ранение получила женщина 1981 года рождения, заявил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала при обстреле со стороны украинской армии Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Таким образом, число пострадавших при обстреле города выросло до девяти.

"В результате обстрела Петровского района по ул. Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецка и пригорода восемь мирных жителей получили травмы, все они находились на западе города, в том числе в Петровском районе.