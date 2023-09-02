В ДНР сообщили о гибели одного человека при обстрелах со стороны ВСУ

Еще девять получили ранения, заявил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще девять получили травмы в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк, Старомихайловку, Горловку, Александровку, Мироновский. Погибла женщина 1973 года рождения в Старомихайловке. Ранения средней степени тяжести получили девять мирных жителей в Донецке и Александровке, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждены девять жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 73 факта ведения огня, противник выпустил по территории республики 229 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.