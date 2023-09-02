На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Как сообщает дептранс, движение в районе аварии значительно затруднено

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД неподалеку от национального парка "Лосиный остров", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 99-го км МКАД (в районе нацпарка Лосиный остров) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, - говорится в сообщении. - На месте работают оперативные службы города".

На кадрах с места происшествия видно, что в ДТП попали несколько грузовых автомобилей.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщает дептранс, движение в районе аварии значительно затруднено.