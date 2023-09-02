В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

Еще два человека пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Ребенок погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Ростовской области, еще двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 18:35 на 145-м км + 300 м автодороги "Котельниково - Песчанокопский" водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Kia Cerato, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в правую обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение пассажиры 1988 и 1962 годов рождения", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.