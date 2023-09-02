На Ставрополье ликвидировали возгорание травы на горе Бештау

Гора является памятником природы

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Бештау на Кавказских Минеральных Водах на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на горе Бештау происходит тление сухой растительности (500 м по фронту).

30 августа на горе Бештау было горение сухой растительности на площади 1 000 кв. м.

На Ставрополье из-за жаркой и сухой погоды участились случаи ландшафтных пожаров. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в большинстве округов края установилась чрезвычайная пожароопасность. На некоторых территориях зафиксирована почвенная либо атмосферная засуха.

Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Она является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1 400 метров.