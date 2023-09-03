В Неваде десятки тысяч гостей Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за ливней

Организаторы мероприятия рекомендуют посетителям экономить еду, воду и горючее

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне в штате Невада из-за проливных дождей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит в этом году с 28 августа по 5 сентября в Блэк-Рок-Сити. Сильный дождь начался в пятницу, продолжался до утра субботы и, как ожидается, возобновится в ближайшее время. На площадке фестиваля уже выпало более 20 мм осадков. Кроме того, сильно опустилась температура - до минус 9 градусов Цельсия. Дождь размыл дороги, поэтому закрыто шоссе из Блэк-Рок-Сити, а также городской аэропорт. Проехать могут только автомобили экстренных служб. Организаторы рекомендуют посетителям экономить еду, воду и горючее.

Количество участников фестиваля составляет ежегодно в среднем 70 тыс. человек, многие из которых расположились в палатках под открытым небом. Однако пока не ясно, сколько именно гостей находится сейчас на площадке.