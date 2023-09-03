В Приморье перевернулось рыболовное судно

Погиб один человек

ТАСС, 3 сентября. Маломерное рыболовное судно опрокинулось при выборке трала в Приморском крае. Четыре члена экипажа спасены, один человек погиб, поиски одного продолжаются, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту опрокидывания маломерного рыболовного судна. По предварительным данным, около 22:40 (15:40 мск) 2 сентября в заливе Петра Великого при выборке трала опрокинулось маломерное рыболовное судно. Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший", - говорится в сообщении.

Идет проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.