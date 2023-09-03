В Приморье режим ЧС распространили на Дальнереченский городской округ

Это позволит возместить ущерб пострадавшим от наводнения местным жителям

ТАСС, 3 сентября. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в Приморском крае распространен на Дальнереченский городской округ, пострадавший от наводнения. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как отметили в правительстве, в первую очередь введение регионального режима ЧС позволит пострадавшему населению получить все краевые выплаты за понесенный ущерб.

"Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению. Соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. По состоянию на 2 сентября оставались подтопленными жилые дома, придомовые территории, участки дорог в 11 муниципальных образованиях края в 24 населенных пунктах.