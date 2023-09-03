В Хабаровском крае из-за разлива рек подтопило пять участков внутрипоселковых дорог

Также на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 49 земельных наделов

ТАСС, 3 сентября. Пять участков внутрипоселковых дорог в двух районах Хабаровского края подтоплены в результате паводка, в ряде населенных пунктов отмечаются подтопления земельных наделов и придомовых территорий, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"По состоянию на 3 сентября в Хабаровском крае из-за разлива рек подтоплены пять участков внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Гайтер Комсомольского района и Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское Вяземского района. <…> Повышение уровня воды в Уссури привело к подтоплению двух придомовых территорий в селе Видное Вяземского района. В результате схода дождевых стоков и подъема грунтовых вод в городе Бикин произошло подтопление 14 приусадебных участков на 2 переулках. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

Также в зоне паводка находятся дачные участки на островной территории Хабаровска. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 49 земельных наделов, есть сложности в подходе к другим участкам.

На данный момент две группы спасателей перенаправлены в Бикин, где в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды до опасных отметок. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. По данным специалистов Дальневосточного УГМС, в связи с прошедшими дождями ожидаются подъемы уровня воды на реках в южных районах края: Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Манома с возможным достижением отметок неблагоприятного явления и выше у сел Долми, Дормидонтовка, Звеньевое, с достижением опасных отметок на всем протяжении реки Уссури на участке от села Лончаково до села Новосоветское.