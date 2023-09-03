На Тайване ожидается второй за неделю тайфун

Скорость порывов ветра внутри "Хайкуя" достигает 50 м/с

ГОНКОНГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уже второй за текущую неделю тайфун "Хайкуй" обрушится на восточное побережье Тайваня в воскресенье. Об этом сообщило Центральное метеорологическое бюро острова.

По его данным, центр тайфуна ударит по побережью уезда Тайдун после обеда. В настоящее время он находится в 140 км от берега. Скорость порывов ветра внутри него достигает 50 м/с.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в уездах Тайдун и Хуалянь выпадет от 400 до 700 мм осадков, а в некоторых горных районах этот показатель может достичь 900 мм.

Как сообщило Центральное информационное агентство острова, в уездах Хуалянь, Тайдун, Цзяи, Пиндун, Тайнань и Гаосюн частично отменены занятия в школах и дошкольных учреждениях. Власти уезда Хуалянь эвакуировали из опасных горных районов 4,4 тыс. жителей. Вооруженные силы Тайваня заявили о том, что задействуют 19 тыс. военнослужащих с тяжелой техникой для оказания помощи местному населению.

В начале недели по югу Тайваня ударил супертайфун "Саола".