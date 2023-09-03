В Таиланде обнаружили тело гражданина Казахстана, принятого ранее за россиянина

Турполиция Пхукета 1 сентября сообщила о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова

БАНГКОК, 3 сентября. /ТАСС/. Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина. Об этом сообщила туристическая полиция одноименной провинции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Туристическая полиция Пхукета в пятницу информировала о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти утверждали, что это мог быть российский турист. В тот же день началась поисково-спасательная операция, которая была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.

Случаи гибели туристов в море в Таиланде участились в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания при поднятых красных флагах на пляжах в связи с волнением моря. Именно в сезон дождей в Таиланде особенно распространены обратные течения, которые не позволяют по прямой доплыть до берега, поэтому спасатели рекомендуют плыть вправо или влево параллельно суше, постепенно покидая опасную зону.