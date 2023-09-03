3 сентября, 04:26

В Приморье число подтопленных жилых домов снизилось до 121

К ликвидации последствий ЧС привлекли 956 человек, 203 единицы техники, 37 плавсредств

ТАСС, 3 сентября. Свыше 120 жилых домов и почти 700 придомовых территорий остаются подтопленными на территории Приморского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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"В настоящее время на территории региона остаются подтопленными 121 жилой дом, 697 придомовых территорий. Нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. Организована работа трех лодочных переправ. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России с начала ухудшения обстановки эвакуировано 7 093 человека, спасено 525 человек", - говорится в сообщении.

В 6 пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 33 ребенка. В течение суток просушено 43 дома, откачана вода из подвалов 61 жилого дома. На текущие сутки работа будет спланирована в соответствии с поступающими заявками.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 226 аварийно-восстановительных бригад, привлечено 956 человек, 203 единицы техники, 37 плавсредств.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа, в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

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РоссияПриморский край
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