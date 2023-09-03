В Приморье возбудили уголовное дело после перевернувшегося рыболовецкого судна

Погиб один человек, ведутся поиски еще одного члена экипажа

ТАСС, 3 сентября. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае, где опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно. В результате происшествия погиб один человек, поиски одного продолжаются. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, ночью 2 сентября в открытом море в районе мыса Гамова из-за большой волны рыболовецкое судно опрокинулось и затонуло. "На борту судна находились шесть членов экипажа. В настоящее время установлено местонахождение пятерых человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение одного члена экипажа устанавливается", - сообщили в СК.