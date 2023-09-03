В Волжске автомобиль въехал в опору ЛЭП

В больницу доставили пять человек

ТАСС, 3 сентября. Водитель легкового автомобиля въехал в опору ЛЭП в городе Волжске в Марий Эл. После ДТП в больницу доставили пять человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По оперативной информации, 3 сентября около 04:13 на улице Щорса города Волжска водитель легковой автомашины, не убедившись в безопасности своего маневра, при совершении обгона не справился с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП. Водитель и четверо пострадавших доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП.