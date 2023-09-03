Самолет EVA Air, летевший из Тайбэя в Милан, экстренно сел в Баку

Причиной такого решения стал сердечный приступ у одного из пассажиров

БАКУ, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании EVA Air, летевший из Тайбэя в Милан, совершил экстренную посадку в столице Азербайджана из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Гейдар Алиев.

"Капитан воздушного судна тайваньской авиакомпании EVA Air, выполнявшего рейс по маршруту Тайбэй - Милан, направил в международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия (сердечный приступ) пассажира на борту", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиалайнер Boeing приземлился в бакинском аэропорту в 05:15 (04:15 мск).