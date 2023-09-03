В Забайкалье возбудили дело после исчезновения 11-летнего мальчика

Следователи проводят обследование места пропажи ребенка и прилегающие к нему районы

ТАСС, 3 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователи Читинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика в Читинском районе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 сентября около 18:00 (12:00 мск) мальчик ушел из дома в селе Засопка Читинского района и не вернулся. Родители несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, затем обратились в правоохранительные органы. К настоящему моменту мальчик не найден.

"Следователи полагают, что с учетом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения в отношении ребенка могло быть совершено преступление. Следователи СК приступили к проведению неотложных следственных действий", - говорится в сообщении.

Организованы поисковые мероприятия, обследуют место пропажи ребенка и прилегающие к нему районы. Осматриваются дворовые территории, допрашиваются граждане. Люди, располагающие сведениями о местонахождении ребенка, могут сообщить об этом по телефону: 8-914-454-00-62.