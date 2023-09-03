В Иркутской области в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 3 сентября. Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении легкового автомобиля и внедорожника в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Patrol и Toyota SAI один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 1 580-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель Toyota при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, в результате водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.