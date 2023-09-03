3 сентября, 07:30

В Иркутской области в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 3 сентября. Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении легкового автомобиля и внедорожника в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Patrol и Toyota SAI один человек погиб и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 1 580-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель Toyota при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, в результате водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация