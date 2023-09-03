Белорусская милиция перекрыла крупный канал поставок наркотиков в Россию

Задержан житель Мозыря, сообщили в МВД

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники милиции Минской области задержали жителя Мозыря, занимавшегося поставкой психотропных веществ в Россию. Об этом сообщил заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Денис Аскольдович.

"Оперативники наркоконтроля столичного региона при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" перекрыли крупный канал поставки психотропов в Россию", - цитирует его в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По его информации, на территории Пуховичского района сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль с жителем Мозыря за рулем. "При осмотре машины в багажнике обнаружено и изъято 10 кг мефедрона. Установлено, что молодой человек работал на виртуальный наркомаркет несколько месяцев в качестве оптового курьера, забиравшего психотропы в Беларуси и перевозившего в Россию", - проинформировал Аскольдович.

Белорусские следователи по данному факту возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.