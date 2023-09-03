В Белгородской области четыре дома получили повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 3 сентября. Четыре частных дома и легковой автомобиль повреждены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, - говорится в сообщении. - Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль".

По словам губернатора, на месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что 2 сентября ВСУ обстреляли поселок Уразово из реактивной системы залпового огня, после попадания снаряда в частный дом, один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Также ракетными боеприпасами были повреждены 29 домовладений, четыре автомобиля и оптоволоконный интернет.