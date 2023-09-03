3 сентября, 08:06
Военная операция на Украине

В Белгородской области четыре дома получили повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Евгений Силантьев/ ТАСС, архив
© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 3 сентября. Четыре частных дома и легковой автомобиль повреждены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, - говорится в сообщении. - Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль".

По словам губернатора, на месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что 2 сентября ВСУ обстреляли поселок Уразово из реактивной системы залпового огня, после попадания снаряда в частный дом, один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Также ракетными боеприпасами были повреждены 29 домовладений, четыре автомобиля и оптоволоконный интернет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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