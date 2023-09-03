Уголовное дело экс-директора ТД "Русские продукты торг" вернули на доследование

В рамках второго уголовного дела следователи вменили Александру Ратникову ущерб кредитному учреждению на сумму более 131 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Прокуратура вернула на доследование уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Ратникова, ранее осужденного условно за незаконное получение банковского кредита у ОАО "Промсвязьбанк" на более чем 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в рамках второго уголовного дела Ратникову следователи МВД вменили ущерб кредитному учреждению на сумму более 131 млн рублей. "Надзорное ведомство вернуло дело Ратникова на дополнительное расследование. Прокуратура установила в его уголовном деле нарушения уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с которыми надзорное ведомство не может утвердить обвинительное заключение и на этом этапе направить материалы дела в суд для их рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что прокуратура вернула дело Ратникова следователям для устранения недостатков, бизнесмена уже вызвали в органы следствия для повторного предъявления обвинения.

В свою очередь адвокат предпринимателя Александр Карабанов подтвердил агентству данную информацию и заявил, что защита настаивает на отсутствии в уголовном деле Ратникова доказательств его виновности. "Сам факт возврата дела на доследование подтверждает наличие брака в работе следствия, которые велось с грубейшими нарушениями российского законодательства. И мы удовлетворены решением надзорного ведомства, которое услышало наши доводы, указанные защитой в жалобе", - отметил защитник.

Приговор и второе дело

Как считает следствие, Ратников, являясь генеральным директором ООО "Торговый Дом "Русские продукты торг", достоверно зная о неудовлетворительном финансовом состоянии общества, а также о взятых на себя обязательствах по возврату профинансированных денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" с 30 января 2015 по 29 июня 2015 года совместно с неустановленными лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил поступившие денежные средства, чем причинил кредитному учреждению материальный ущерб на сумму 131 млн 131 тыс. 579 рублей, то есть в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которыми распорядился по своему усмотрению. В отношении обвиняемого следствием избрана мера пресечения, в рамках второго возбужденного уголовного дела о мошенничестве он находится под подпиской о невыезде.

В июле 2019 года Лефортовский суд Москвы назначил Ратникову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на общую сумму 2,7 млрд рублей. Первое уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.