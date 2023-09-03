Число жертв беспорядков на севере Ирака возросло до четырех

Еще 15 человек получили ранения

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате разгона акции протеста в городе Киркук на севере Ирака возросло до четырех. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на источник в управлении полиции, ранения получили еще 15 человек. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых среди курдских демонстрантов.

По информации канала, введенный в одноименной провинции в субботу вечером комендантский час отменен, движение по главной дороге Эрбиль - Киркук восстанавливается, в город возвращается спокойствие. В управлении полиции Киркука сообщили, что семь сотрудников иракских сил безопасности, открывших огонь по курдским демонстрантам, были арестованы.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в городе Киркук, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. По информации Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы якобы предотвратить столкновения между двумя сторонами, и открыли огонь по демонстрантам.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который также является главнокомандующим ВС, поручил сформировать следственный комитет для выяснения обстоятельств гибели протестующих и распорядился заняться вопросом введения запрета на ношение оружия в Киркуке. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани со своей стороны призвал центральные власти Ирака взять под контроль ситуацию в северной провинции Киркук и защитить жизни граждан и демонстрантов.

Дорога между Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, и городом Киркук была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свои офисы в провинции Киркук в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.

Киркук - исторически спорная провинция между Ираком и Иракским Курдистаном с одноименным административным центром, где проживают курды и арабы. Ситуация вокруг этой провинции, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости в 2017 году, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.