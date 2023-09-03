В Петербурге загорелся ангар на площади 800 кв. м

К ликвидации пожара привлекли 60 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Ангар площадью 800 кв. м горит на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили второй ранг сложности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

"3 сентября в 10:59 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 125. Происходит горение в ангаре 80 на 10 м, площадь уточняется", - говорится в сообщении.

Ранг пожара был повышен до второго в 11:18 мск. Сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации происшествия привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС.