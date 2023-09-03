В Татарстане на территории аэродрома упал мотодельтаплан

Пострадал один человек

ТАСС, 3 сентября. Мужчина пострадал при падении мотодельтаплана на территории аэродрома в Татарстане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Утром 3 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Сармановский муниципальный район, село Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 21б, территория аэродрома. В результате падения мотодельтаплана пострадал мужчина 1949 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с предварительным диагнозом - открытый перелом левой голени - мужчину направили в Сармановскую центральную районную больницу. Причина происшествия устанавливается.