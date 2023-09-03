3 сентября, 09:57

В Приморье выявили разрушения 46 мостов из-за непогоды

Общий ущерб от паводков оценивается в 7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября /ТАСС/. Паводки в Приморском крае разрушили 46 автомобильных мостов за минувший месяц. Об этом в ходе совещания о ликвидации последствий природных катаклизмов заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Разрушено 46 мостов. Они же у кого-то на балансе стоят? Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно", - сказал Трутнев.

Открывая совещание, он призвал разобраться в этих и других вопросах, связанных с восстановлением края и предупреждением ЧС. 

"Первая задача у нас понятная - помочь людям. Вторая задача - разобраться, какие превентивные меры мы должны принимать для того, чтобы по каждому капризу природы не расплачиваться миллиардами из федерального бюджета", - добавил он.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский край
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