3 сентября, 10:07

В Забайкалье нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Его обнаружили сотрудники полиции в центре Читы

ТАСС, 3 сентября. Сотрудники полиции обнаружили пропавшего в Читинском районе Забайкальского края 11-летнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Ребенок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы. Следователи СК допросят ребенка с участием родителей и выяснят обстоятельства и причины его исчезновения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 сентября около 18:00 (12:00 мск) мальчик ушел из дома в селе Засопка Читинского района и не вернулся. Родители несколько часов самостоятельно разыскивали ребенка, затем обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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